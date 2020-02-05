СБУ провела обыски на "1+1": Названа причина (ФОТО, ВИДЕО)

СБУ провела обыски на 1+1: Названа причина (ФОТО, ВИДЕО)

В среду, 5 февраля, СБУ провела обыски в помещении редакции программ "Гроші" и "Секретні матеріали".

Об этом сообщила пресс-служба телеканала "1+1".

Журналист Евгений Куксин

"Это первый обыск, который проводится в 1+1 медиа. Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа "Секретные материалы" является источником важной информации", - заявили журналисты и призвали Службу безопасности прокомментировать обыски.

Позже в СБУ объяснили действия своих сотрудников.

"Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала 1+1, а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом", - заявили правоохранители.

Как уточнили в СБУ, обыски также проходят и у других лиц, которые могут быть причастны к незаконному использованию специальных технических средств. Предположительно, речь идет о нашумевших записях совещания премьера Алексея Гончарука.

Напомним, 15 января на YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности. Позже неизвестные лица слили в сеть и другие записи.

На фоне разгоревшегося скандала Алексей Гончарук заявил о желании уйти в отставку, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался увольнять главу Кабмина.

В это же время гарант поручил правоохранительным ведомствам найти лиц, записавших заседания членов правительства. Предположительно, это были люди близкие к Игорю Коломойскому, который, сыграв на самолюбии президента, хотел избавиться от Алексея Гончарука.

Так как телеканал "1+1" принадлежит упомянутому олигарху, несложно догадаться, почему СБУ решила провести обыск именно там. А вот насколько оправданы действия правоохранителей - другой вопрос.

Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.