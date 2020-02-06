Пусть Порошенко поддерживает: Богдан поиздевался над поддерживающими "плюсы" нардепами

Слуги народа недовольны обысками на "плюсах"

В ходе срочного заседания фракции "Слуга народа", которое состоялось вечером в среду, 5 февраля, нардепы много времени уделили нападению бакановских СБУшников на журналистов Коломойского.

Обыски в одном из офисов телеканала "1+1" проходили из-за того, что следователи вычислили, с чьих компьютеров обрабатывались видеозаписи, которые в народе именуют "пленками Гончарука".

Как оказалось, сделали это за счет тупости нардепа Дубинского, который продолжает верой и правдой отрабатывать политические заказы. Топящий против бесполезного премьер-министра экс-журналист выложил в своем Telegram-канале запись переговоров Гончарука в формате mp3. При этом "слуга народа" не учел, что "Телеграм" не сжимает и не преобразует файлы в этом формате, так что посмотреть код выложенного оказалось весьма просто.

Именно так СБУ и вышла на Евгения Куксина.

Само собой, попытки спецслужбы нахлобучить весьма недалеких журналистов-расследователей, с помощью которых прислуживающие олигарху занимались вбросами ради дискредитации главы Кабмина, нельзя воспринимать как борьбу с незаконной прослушкой чиновников топ уровня.Схватка жабы с гадюкой в стане Зе команды является ничем иным, кроме как разборок между командой Коломойского, Богдана и компании с Иваном Бакановым.

Вчера же Ткаченки и компания орали о том, что "СБУ давит на свободу слова" и предложили коллегам по фракции написать совместное заявление в защиту лояльного для политсилы канала. Впрочем, Андрей Богдан, который присутствовал на заседании как разруливатель проблем и представитель олигарха, ответил на это в стиле Коломойского: "Будет прикольно, если в защиту "1+1" выступит Порошенко".