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Пусть Порошенко поддерживает: Богдан поиздевался над поддерживающими "плюсы" нардепами

12:00
Слуги народа недовольны обысками на "плюсах" - фото 1
Слуги народа недовольны обысками на "плюсах"

В ходе срочного заседания фракции "Слуга народа", которое состоялось вечером в среду, 5 февраля, нардепы много времени уделили нападению бакановских СБУшников на журналистов Коломойского.

Обыски в одном из офисов телеканала "1+1" проходили из-за того, что следователи вычислили, с чьих компьютеров обрабатывались видеозаписи, которые в народе именуют "пленками Гончарука".

СБУ провела обыски на "1+1": Названа причина (ФОТО, ВИДЕО)

Как оказалось, сделали это за счет тупости нардепа Дубинского, который продолжает верой и правдой отрабатывать политические заказы. Топящий против бесполезного премьер-министра экс-журналист выложил в своем Telegram-канале запись переговоров Гончарука в формате mp3. При этом "слуга народа" не учел, что "Телеграм" не сжимает и не преобразует файлы в этом формате, так что посмотреть код выложенного оказалось весьма просто.

Именно так СБУ и вышла на Евгения Куксина.

Пусть Порошенко поддерживает: Богдан поиздевался над поддерживающими 'плюсы' нардепами - фото 195460
Само собой, попытки спецслужбы нахлобучить весьма недалеких журналистов-расследователей, с помощью которых прислуживающие олигарху занимались вбросами ради дискредитации главы Кабмина, нельзя воспринимать как борьбу с незаконной прослушкой чиновников топ уровня.Схватка жабы с гадюкой в стане Зе команды является ничем иным, кроме как разборок между командой Коломойского, Богдана и компании с Иваном Бакановым.
Вчера же Ткаченки и компания орали о том, что "СБУ давит на свободу слова" и предложили коллегам по фракции написать совместное заявление в защиту лояльного для политсилы канала. Впрочем, Андрей Богдан, который присутствовал на заседании как разруливатель проблем и представитель олигарха, ответил на это в стиле Коломойского: "Будет прикольно, если в защиту "1+1" выступит Порошенко".

Напомним, 15 января на YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности. Позже неизвестные лица слили в сеть и другие записи.

На фоне разгоревшегося скандала Алексей Гончарук заявил о желании уйти в отставку, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался увольнять главу Кабмина.

В это же время гарант поручил правоохранительным ведомствам найти лиц, записавших заседания членов правительства. Предположительно, это были люди близкие к Игорю Коломойскому, который, сыграв на самолюбии президента, хотел избавиться от Алексея Гончарука.

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