Пусть Порошенко поддерживает: Богдан поиздевался над поддерживающими "плюсы" нардепами
В ходе срочного заседания фракции "Слуга народа", которое состоялось вечером в среду, 5 февраля, нардепы много времени уделили нападению бакановских СБУшников на журналистов Коломойского.
Обыски в одном из офисов телеканала "1+1" проходили из-за того, что следователи вычислили, с чьих компьютеров обрабатывались видеозаписи, которые в народе именуют "пленками Гончарука".
Как оказалось, сделали это за счет тупости нардепа Дубинского, который продолжает верой и правдой отрабатывать политические заказы. Топящий против бесполезного премьер-министра экс-журналист выложил в своем Telegram-канале запись переговоров Гончарука в формате mp3. При этом "слуга народа" не учел, что "Телеграм" не сжимает и не преобразует файлы в этом формате, так что посмотреть код выложенного оказалось весьма просто.
Именно так СБУ и вышла на Евгения Куксина.
Напомним, 15 января на YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности. Позже неизвестные лица слили в сеть и другие записи.
На фоне разгоревшегося скандала Алексей Гончарук заявил о желании уйти в отставку, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался увольнять главу Кабмина.
В это же время гарант поручил правоохранительным ведомствам найти лиц, записавших заседания членов правительства. Предположительно, это были люди близкие к Игорю Коломойскому, который, сыграв на самолюбии президента, хотел избавиться от Алексея Гончарука.