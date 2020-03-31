COVID-19 у каждого третьего больного: мэр Ивано-Франковска рассказал о тестах

Реальная ситуация с коронавирусом куда хуже официальной

После того, как медики областного центра решили провести экспресс-тестирование пациентов, которым ранее ставили диагноз "вирусная пневмония", власти узнали приблизительную картину происходящего.

Как во вторник, 31 заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, среди 154 госпитализированных с пневмонией людей медики выявили 57 зараженных коронавирусом.

С учетом того, что тестировали их быстрым способом, который является не точным, хотя и дает результаты для тех, у кого симтомы болезни длятся 5-6 дней, точное количество больных среди пациентов все же может быть большим.

Тем не менее, приблизительная картина ситуации по стране, когда каждый третий госпитализированный с пневмонией на самом деле оказался поражен COVID-19, выглядит удручающей.

- Для окончательного подтверждения диагноза необходимо дополнительно провести ПЦР-тесты, - отметил Марцинкив. - Официально подтверждены лишь 16 случаев заражения. Инфицированными также оказались двое людей из села Чукаловка, один из них умер. Еще один пациент поступил из Черниева.

В Центре общественного здоровья утверждают, что всего в Украине заражено лишь 549 человек. Больше всего фактов заражения зафиксировали в Киеве - 107. На первом месте по регионам - Черновицкая область с 90 случаями заражения. За ней идет Тернопольская - 78 больных и Киевская с 52. В Черкасской, Ивано-Франковской и Винницкой - 50, 45 и 36 официально подтвержденных диагнозов. В других регионах цифры приближаются к 10 или уже чуть превысили это значение. Столь низкие цифры обусловлены не отсутствием заболевших, а отсутствием тестирования.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.