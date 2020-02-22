Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Новые Санжары война на Донбассе

Новые Санжары: Одного смутьяна отправили под арест

Вчера, 19:30
Новые Санжары: Одного смутьяна отправили под арест - фото 1
Новые Санжары: Одного смутьяна отправили под арест

В субботу, 22 февраля, Октябрський суд Полтавы избрал меру пресечения для Владимира Сиренко, задержанного во время протестов в Новых Санжарах.

Из-за коронавируса: Глава Тернопольщины подал в отставку

Об этом сообщает "Громадське".

По данным источника, задержанного мужчину обвинили в наезде на работников Нацгвардии. В ходе судебного процесса, прокурор настаивал на аресте подозреваемого. Выслушав доводы сторон, суд отправил подозреваемого под ночной домашний арест (с 22 до 7 часов) на 2 месяца — до 20 апреля 2020 года.

Вердикт суда может быть обжалован в течение 5 дней.

Напомним, 20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий. Однако оставался нерешенным один вопрос: кто виноват в беспорядках? Глава МВД Арсен Аваков попытался дать ответ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новые Санжары суд Коронавирус из Китая Новости Украина
Громадське
powered by lun.ua
Другое на тему
Евровидение-2020: Кто поедет от Украины? - фото 1
Евровидение-2020: Кто поедет от Украины?
Вчера, 22:54
Экс-глава правления "Интера" застрелился: Его друг говорит об убийстве - фото 1
Экс-глава правления "Интера" застрелился: Его друг говорит об убийстве
Вчера, 21:00
Дело Гандзюк: Подозреваемого Левина экстрадируют из ЕС - фото 1
Дело Гандзюк: Подозреваемого Левина отправят в Украину
Вчера, 16:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00
Протесты в Новых Санжарах могли случиться в любом населенном пункте Украины - фото 1
300 санжарцев: Почему украинцы готовы расправляться с эвакуированными из Уханя
21 февраля, 10:00
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00