Новые Санжары: Одного смутьяна отправили под арест

Новые Санжары: Одного смутьяна отправили под арест

В субботу, 22 февраля, Октябрський суд Полтавы избрал меру пресечения для Владимира Сиренко, задержанного во время протестов в Новых Санжарах.

Об этом сообщает "Громадське".

По данным источника, задержанного мужчину обвинили в наезде на работников Нацгвардии. В ходе судебного процесса, прокурор настаивал на аресте подозреваемого. Выслушав доводы сторон, суд отправил подозреваемого под ночной домашний арест (с 22 до 7 часов) на 2 месяца — до 20 апреля 2020 года.

Вердикт суда может быть обжалован в течение 5 дней.

Напомним, 20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий. Однако оставался нерешенным один вопрос: кто виноват в беспорядках? Глава МВД Арсен Аваков попытался дать ответ.