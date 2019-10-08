Адвокат абсурдно заявил о возможной гибели Пашинского в СИЗО

Из Пашинского лепят "героя войны"

Посаженный за решетку соратник экс-президента Петра Порошенко вопреки ожиданиям не "заболел", но и отвечать за нарушение закона не собирается. Вместо этого Пашинский хочет добиться для себя образа лидера сопротивления России.

Адвокат Андрей Федур правдами и неправдами пытается вытащить скандального эка-нардепа из неволи. Для этого даже пытается приплести делу политической окрас.

- Применение безальтернативного ареста сделано с целью обеспечить физическое уничтожение моего подзащитного в СИЗО, - без капельки стыда заявил юрист после избрания меры пресечения Пашинскому. - Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти главных врагов страны-оккупанта.

Судя по всему, адвокат хочет создать Пашинскому образ врага России, которого "хотят убить в киевском следственном изоляторе".

К слову, в действиях судей, которые неожиданно избрали обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей, действительно можно усмотреть политические преследования, поскольку никогда за подобные преступления никого из власть имущих не наказывали даже временным содержанием в СИЗО. Впрочем, с момента победы Портнова в Конституционном суде такие меры пресечения не выбирают даже боевикам "ДНР". Хотя при этом Пашинского действительно есть за что сажать. 31 декабря 2016 тогда еще нардеп на трассе расстрелял из наградного Glock человека из-за возникшего на дороге конфликта.

Отметим, что Пашинский не скрывался от правосудия и сам прибыл в зал суда (что неплохо), более того, на суде у него была внушительная группа поддержки во главе с бывшим секретарем СНБО Александром Турчиновым, который решил не бросать бывшего однопартийца и активно за него "впрягался".

Также важно отметить, что арест Пашинского как личную заслугу приписал себе одиозный экс-сотрудник Януковича Андрей Портнов. У себя в телеграме "законник" намекнул, обращаясь к Порошенко, что "посадка" Пашинского - его рук дело, а следующим будет непосредственно пятый президент.