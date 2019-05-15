Неизвестные заминировали дом родителей Зеленского – ФОТО

22:30 15 мая,

Неизвестные заминировали дом родителей Зеленского – ФОТО

В среду, 25 мая, в Кривом Роге заминировали целый ряд объектов. "Пострадал" и дом родителей избранного президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Весь Кривой Рог".

По данным СМИ, родители Зеленского ( Александр и Римма – прим. ред) живут в многоэтажном доме "муравейнике". Судя по всему, как и большинство подобных ЧП, это минирование также оказалось ложным.

В список взрывоопасных объектов также попали больницы и онкодиспансер. Полиция уже ищет незадачливого шутника.

Напомним, Отец Владимира Зеленского высказал мнение о выборах президента и Петре Порошенко в частности.

"Мы не столько хотим его президентства, как переживаем, чтобы с ним ничего не случилось. Если бы против него баллотировался человек хороший — мы бы, может, даже хотели, чтобы он проиграл. Но эту гадину (Петра Порошенко — прим. ред) переваривать уже просто невозможно", - заявил Зе-старший.