"Г*дина": отец Зеленского высказался о Порошенко

15:30 17 апреля,

"Гн*да": отец Зеленского высказался о Порошенко

Отец Владимира Зеленского высказал мнение о выборах президента и Петре Порошенко в частности. Спойлер: Зе-старший гаранта не жалует.

Александр Зеленский в обширном интервью СМИ заявил, что не очень хотел, чтобы его сын ввязывался в политику.

Но с другой стороны – говорит он - терпеть Порошенко просто уже нет сил. А далее дословно.

"Мы не столько хотим его президентства, как переживаем, чтобы с ним ничего не случилось. Если бы против него баллотировался человек хороший — мы бы, может, даже хотели, чтобы он проиграл. Но эту гадину (Петра Порошенко — прим. ред) переваривать уже просто невозможно", - заявил Зе-старший.

Для справки

Александр Зеленский (род. 1947) - доктор технических наук, автор нескольких научных работ, с 1995 завкафедры информатики в Криворожском национальном университете Около 20 лет жил и работал на территории Монголии.

Напомним, дама с сомнительной репутацией Наталия Поклонская рассказала о своем отношении к Владимиру Зеленскому.

"Мне Зеленский нравится: он замечательный режиссер, замечательный актер. Я очень люблю его сериал "Сваты". Мы с ребенком постоянно смотрели. Кстати говоря, когда Майдан был на улицах Киева, между дежурствами - мы сутки через двое дежурили - и вот эти сутки, когда мне удавалось находиться дома у себя,.... я включала "Сваты" в ноутбуке, и вот под эту музыку, под их разговоры я засыпала... Зеленский замечательный актер, замечательный режиссер", - заявила "экс-прокурор" оккупированного Крыма.