Не уезжайТЕ: в Украине заробитчанам запретили выезд из страны

О запрете украинцы узнают от "левых" дипломатов

После искусственно созданного ажиотажа вокруг закрытия границ и практически одномоментного приема Украиной 670 тысяч сограждан, которые лишились работы за рубежом, многие заробитчане засобирались снова уехать из страны. Но сделать это им уже не дадут на уровне правительства.

Примечательно, что наши власти о нововведении людям не объявили. Это стало известно от посла Эстонии в Киеве Каймо Кууска.

По его словам, Кабмином был внедрен временный запрет на выезд граждан с целью трудоустройства, но при этом возможность выезда в Евросоюз для посещения родственников присутствует.

- Этой весной Финляндия собиралась ввезти 14 тысяч сезонных работников. Долго велись переговоры, которые закончились согласием Украины. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы и сезонных работников больше за границу не выпускают. При наличии в стране планируемого нахождения родственников, выехать можно - наземные пункты пропуска открыты, можно выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию. После введения чрезвычайной ситуации в результате распространения по миру COVID-19 Украина вернула из разных стран примерно миллион человек. Потому украинское правительство, вероятно, думает, что, если выпустить в Финляндию 14 тысяч человек, а потом прибегнуть к эвакуации, то это опять будет означать организацию авиарейсов.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вернувшиеся заробитчане могли бы остаться в стране и развивать нашу экономику. Правда, адекватных рабочих мест им государство уж вряд ли предоставит, как и возможность зарабатывать от тысячи долларов - нижнего предела зарплаты в случае трудоустройства за границей.

Как известно, из-за искусственно созданного Зе командой и ее лидерами ажиотажа вокруг закрытия границ Украины, в страну практически одномоментно вернулись 670 тысяч потенциально зараженных коронавирусом заробитчан и туристов. Абсолютное большинство из них никаких правил самоизоляции не придерживалось, поэтому уже через неделю-две после их прибытия медики стали фиксировать возникшие в ряде городов очаги заражения. Впрочем, и без врывающихся домой безработных распространение коронавируса власти проконтролировать не смогли бы. Поскольку до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин никто особо не соблюдает, а ежедневное тестирование на наличие инфекции ежедневно проходят не более нескольких сотен человек. При экспоненциальном росте количества заболевших наши лаборатории ежедневно выдают одни и те же цифры и делают официальную статистику распространения COVID-19 ровной.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.