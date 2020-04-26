Украина восстанавливает авиарейсы для эвакуации граждан из-за границы

Чиновники организовали спецрейс по эвакуации украинцев, хотя границы и закрыты "для всех"

Хотя об открытии границ и продолжении вывезения слишком хитрых или случайно застрявших украинцев домой из других стран не было и речи, как оказалось, кто-то сверху решил наплевать на все решения о полном локдауне.

В воскресенье, 26 апреля, на странице посольства Укрианы в Швеции объявили о старте продаж билетов на самолет Стокгольм - Киев.

Рейс должен состояться 28 числа. А осуществлять его будет авиакомпания SkyUP.

"Открыта продажа билетов на спецрейс" Стокгольм-Киев "28 апреля 2020 года. Приобрести билеты можно на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines", - отметили дипломаты.

Стоимость полета домой для оказавшихся в Швеции украинцев составит от 5 тысяч 800 гривен, а по приземлению в "Борисполе" все пассажиры обязаны будут или установить на смартфон программку "Действуй дома", по которой их будут отслеживать копы, или же отправиться на обсервацию на две недели.

Судя по всему, дополнительную эвакуацию из Швеции внедрили по решению неких топ-чиновников, чьи семьи проводили время карантина в Украине в единственной стране Европы, где правительство не вводило жестких ограничительных мер. Впрочем, теперь Швецию накрыл коронавирус, а власти перешли к более активным действиям. Так что и спасать своих близких путем экстренного объявления спецрейса власть имущие все же решились.

К слову, по данным некоторых СМИ, среди хитрых и предпочитающих пребывание за границей унылому сидению дома оказалась и семья президента Зеленского.

Как известно, из-за искусственно созданного Зе командой и ее лидерами ажиотажа вокруг закрытия границ Украины, в страну практически одномоментно вернулись 670 тысяч потенциально зараженных коронавирусом заробитчан и туристов. Абсолютное большинство из них никаких правил самоизоляции не придерживалось, поэтому уже через неделю-две после их прибытия медики стали фиксировать возникшие в ряде городов очаги заражения. Впрочем, и без врывающихся домой безработных распространение коронавируса власти проконтролировать не смогли бы. Поскольку до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин никто особо не соблюдает, а ежедневное тестирование на наличие инфекции ежедневно проходят не более нескольких сотен человек. При экспоненциальном росте количества заболевших наши лаборатории ежедневно выдают одни и те же цифры и делают официальную статистику распространения COVID-19 ровной.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.