Не сможем принять даже первую волну больных: одесские врачи бьют тревогу (ВИДЕО)

Опорная больница в Одессе физически не справится с наплывом больных

Врачи коммунального учреждения "Одесский областной клинический медицинский центр" представили реальную и ужасную картину происходящего в больнице. И она разительно отличается от описываемой чинушами.

Клинический медцентр области определен опорной больницей для лечения пациентов с COVID-19. По данным Национальной службы здоровья Украины, в больнице есть 300 инфекционных коек с возможностью развернуть дополнительно 20. Также клиника имеет 6 мест в отделении интенсивной терапии, 10 аппаратов ИВЛ, 19 анестезиологов и 13 врачей. Но это неправда.

Врач Дарья Петрук на своей странице в Facebook опубликовала обращение персонала больницы к министрам и руководству больницы.

Как утверждают медики, у них нет совершенно ничего для того, чтобы принимать инфекционных больных: в отделении работает шесть врачей-анестезиологов вместо 12, четыре медсестры и две санитарки.

- У нас до сих пор нет протокола лечения больных. Мы просто не знаем, как их лечить. И что касается аппаратов ИВЛ. Из заявленных 10 аппаратов ИВЛ в нашем отделении есть реально пять, и три из них были до коронавируса и введения карантина, а еще два прислали из БФ "Корпорация Монстров", - подчеркнули врачи. - Кроме аппаратов, нам нужны расходные материалы, такие как интубационные маски, фильтры, трубки, катетеры, системы, шприцы. И лекарств нет, которыми мы должны лечить, тоже нет.

По словам медиков, из средств индивидуальной защиты у них только 100 костюмов. Этого может хватить для оказания инфекционной помощи ровно на четыре дня.

В Центре общественного здоровья утверждают, что всего в Украине заражено лишь 645 человек. 17 заболевших умерли, а 10 выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.