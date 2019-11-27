НАБУ открыло дело по "оборонке" Порошенко

НАБУ открыло на дело по "оборонке" Порошенко – Портнов

НАБУ открыло дело на окружение Петра Порошенко из-за "хищений средств оборонных компаний и перевода их офшоры".

Об этом сообщил экс-соратник Януковича Андрей Портнов в Telegram.

По данным источника, НАБУ подозревает служебных особ "ДГ СЗТФ "Прогресс" в злоупотреблении служебным положением вопреки интересам службы, во время подписания и дальнейшего исполнения на протяжении 2014-2017 гг. подписанных с компанией Linway Management LLP соглашений совершили завладение чужим имуществом – средствами государственного предприятия на сумму 34 371 028 грн., что более чем в 400 раз преувеличивает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступлений".

Отметим, что тема армии и обороны была одной из самых ключевых в агитации сторонников Петра Порошенко. Однако расследование "Бигус.инфо" о хищениях в "Укроборонпроме" сильно подмочило и без того неидеальную репутацию пятого президента. Так что неудивительно, что во время предвыборной кампании Владимир Зеленский в первую очердь бил Петра Алексеевича именно по "оборонному" месту.

Уже сама придя к власти, Команда Зе начала устанавливать свои порядки. В частности, было полностью сменено руководство "Укроборонпрома". Что касается борьбы с коррупцией в сфере оборонки, то на данный момент зеленым особо нечем похвастаться: Свинарчуки и иже с ним продолжают ходить на свободе.

Напомним, летом 2019 г. ГБР открыло дело на Петра Порошенко из-за подозрения в пересечении госграницы по поддельным документам для поездки на Мальдивы. У пятого президента все обвинения стандартно отрицают и заявляют о существовании "поддельных документов" лишь в "больном воображении следователей".