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На рынке в Одессе произошла стрельба, есть раненые – ВИДЕО

12:38
На рынке в Одессе произошла перестрелка, есть раненые – ВИДЕО - фото 1
На рынке в Одессе произошла перестрелка, есть раненые – ВИДЕО

Во вторник, 2 июня, на одесском рынке "Седьмой километр" произошла перестрелка. Есть раненые.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, к ней причастны.

Напомним, что …

В последнее время рейтинг доверия Нацполиции подвергся целому ряду испытаний: изнасилование в Кагарлыке, перестрелка "титушек" в Броварах и пр. Все эти инциденты в очередной раз заставляют задать вопрос о профессионализме рядового состава НПУ и руководства МВД.

Однако министр внутренних дел Арсен Аваков в отставку идти не спешит.

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