На рынке в Одессе произошла стрельба, есть раненые – ВИДЕО

На рынке в Одессе произошла перестрелка, есть раненые – ВИДЕО

Во вторник, 2 июня, на одесском рынке "Седьмой километр" произошла перестрелка. Есть раненые.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, к ней причастны.

Напомним, что …

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Однако министр внутренних дел Арсен Аваков в отставку идти не спешит.