У Авакова с гордостью рассказали о мусорах-насильниках

В МВД гордятся тем, что мусора из Кагарлыка сидят

Во вторник, 26 мая, соратник бессменного "временного министра" и замглавы МВД Антон Геращенко заявил о том, что фактически уклонившиеся от переаттестации нелюди "получили по заслугам". Правда, гордиться начальникам мусорского ведомства совершенно нечем.

Как написал деятель на своей странице в Facebook, Николай Кузив и Сергей Сулима "понесут справедливое наказание за то, что избили и изнасиловали задержанного женщину в Кагарлыке".

При этом в своем посте Геращенко добавил кучу пафоса:

"Вот так будет с каждым, кто, надев погоны и получив власть, нарушит закон и совершит преступление. На фото - бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиении, - Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе".

Почему заместитель министра гордится тем, что оборотни в погонах были пойманы, а не пытается реформировать систему для того, чтобы преступников не было среди ментов, неизвестно. Тем не менее, уже ясно факты, что преступники проходили переаттестацию по мутным схемам и фактически, уклоняясь от нее, остались в органах.

Кроме того, Геращенко объявил и о "ненужности" отставки Авакова из-за произошедшего. Хотя все уже давно понимают, что министр внутренних дел в жизни не уйдет с должности добровольно и без боя.

Как известно, в воскресенье, 24 мая в Обуховский отдел полиции поступило заявление об изнасиловании, совершенном нелюдями в погонах. Как оказалось, двое мусоров вызвали девушку в ментовку в качестве свидетеля. А в отделении уже заставляли написать признательные показания. Девушку жесточайшим образом пытали и насиловали.