На Парубия открыли дело. В чем он "виноват"?

На Парубия открыли дело. В чем он «виноват»?

ГБР открыло дело на экс-спикера Рады Андрея Парубия.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ бюро.

По данным источника, дело на политика открыли 20 августа по решению суда. Его обвиняют по ч. 4 ст. 157 УКУ ("Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя").

Отметим, что на данный момент это не первое дело против Парубия. Ранее делами экс-спикера заинтересовалось НАБУ. В случае доказательства причастности к коррупции, Парубию грозит штраф или срок до 3 лет.

Однако еще большей любовью у следствия пользуется Петр Порошенко. Его имя фигурирует в 12 уголовных производствах, но экс-гарант свою вину отрицает.