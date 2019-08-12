Порошенко допросят на детекторе лжи – ГБР
Глава ГБР Роман Труба пригрозил допросить Петра Порошенко на детекторе лжи.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Telegram следователя.
"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - заявил Труба.
И судя по всему Петр Порошенко не против. Но есть одно "но".
"Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы – а у меня есть их перечень – я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале", - сказал политик.
Отметим, что Петр Порошенко явился на допрос в ГБР 12 августа. Его сопровождали сторонники и собственные дети, устроившие своего рода минимитинг (см. фото по ссылке).
Напомним, что в отношении Петра Порошенко ГБР открыло уже как минимум 12 производств. Последние из них касаются отдыха на Мальдивах и Панамских офшоров.
Сам же политик все обвинения отметает, заявляя, что никаких дел против него не существует.
Напомним, ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали.