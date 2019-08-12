Порошенко допросят на детекторе лжи – ГБР

Порошенко допросят на детекторе лжи – ГБР

Глава ГБР Роман Труба пригрозил допросить Петра Порошенко на детекторе лжи.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Telegram следователя.

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - заявил Труба.

И судя по всему Петр Порошенко не против. Но есть одно "но".

"Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы – а у меня есть их перечень – я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале", - сказал политик.

Отметим, что Петр Порошенко явился на допрос в ГБР 12 августа. Его сопровождали сторонники и собственные дети, устроившие своего рода минимитинг (см. фото по ссылке).

Напомним, что в отношении Петра Порошенко ГБР открыло уже как минимум 12 производств. Последние из них касаются отдыха на Мальдивах и Панамских офшоров.

Сам же политик все обвинения отметает, заявляя, что никаких дел против него не существует.

Напомним, ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали.