НАБУ открыло дело против Парубия: названа причина

10:30 07 мая,

НАБУ открыло дело против Парубия

НАБУ открыло дело против спикера Рады Андрея Парубия. Чиновника обвиняют в коррупции.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на Антикоррупционное бюро.

"10.04.2019 уполномоченным лицом Национального бюро во исполнение постановления следственного судьи Соломенского суда Киева от 02.04.2019 по делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением – прим. ред), ч.1 ст.210 Уголовного кодекса (Нецелевое применение бюджетных средств – прим. ред)", - сказано в сообщении следователей.

В случае доказательства вины, Парубию грозит штраф или срок до 3 лет.

Напомним, долгое время спикер Верховной Рады Андрей Парубий слыл почти примерным чиновником, но внезапно Госбюро расследований уличило его в выплате компенсаций за жилье нардепам, которые и так жили в прекрасных условиях.