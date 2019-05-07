Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

НАБУ открыло дело против Парубия: названа причина

07 мая, 10:30
НАБУ открыло дело против Парубия - фото 1
НАБУ открыло дело против Парубия

НАБУ открыло дело против спикера Рады Андрея Парубия. Чиновника обвиняют в коррупции.

Парубий уйдет в отставку. Но есть условие

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на Антикоррупционное бюро.

"10.04.2019 уполномоченным лицом Национального бюро во исполнение постановления следственного судьи Соломенского суда Киева от 02.04.2019 по делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением – прим. ред), ч.1 ст.210 Уголовного кодекса (Нецелевое применение бюджетных средств – прим. ред)", - сказано в сообщении следователей.

В случае доказательства вины, Парубию грозит штраф или срок до 3 лет.

Напомним, долгое время спикер Верховной Рады Андрей Парубий слыл почти примерным чиновником, но внезапно Госбюро расследований уличило его в выплате компенсаций за жилье нардепам, которые и так жили в прекрасных условиях.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Андрей Парубий Верховна Рада НАБУ Новости Украина
Украинские новости
powered by lun.ua
Другое на тему
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции
11:00
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...