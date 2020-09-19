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МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19 в Украине

11:19
МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19 - фото 1
МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19

В субботу, 19 сентября, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

В Украине ухудшается ситуация с COVID-19 – НАНУ

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу МОЗУ.

МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19 в Украине - фото 205620

Украине зафиксировано 3240 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 19 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 172 712 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3516 летальных, 76 754 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 3240 новых случаев. всего проведено 2 014 923 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1268 пациентов", - говорится в сообщении.

МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19 в Украине - фото 205621

Что говорит власть?

По словам президента Украины Владимира Зеленского рост заболеваемости COVID-19 связан с просчетами местной власти.

"Отдельные представители местной власти из-за политических игр и подготовки к местным выборам захотели смягчения карантина и начали воевать на словах с центральной властью из-за того, что она якобы закручивает гайки. В итоге заболеваемость выросла", - заявил глава государства.

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: уже 21 августа в нашей стране количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.

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