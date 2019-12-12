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Мордобой в Раде: Полиция схватила "свободовца-драчуна" – ФОТО

20:20
Мордобой в Раде: Полиция схватила "свободовца-драчуна" – ФОТО - фото 1
Мордобой в Раде: Полиция схватила "свободовца-драчуна" – ФОТО

В четверг, 12 декабря, Национальная полиция Украины задержала члена ВО "Свобода" Алексея Кайду, причастного к избиению "слуги народа" Андрея Богданца.

Гео Лерос рассказал о мордобое с Бужанским

Об этом написал Олег Тягнибок в Facebook.

"Сегодня в 5 утра, в лучших гебистских традициях, лица, называющие себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олега Куцина - командира добровольческой четы "Карпатская Сечь" и Алексея Кайды, ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины 7 созыва…..Алексея Кайду босого, на глазах у ребенка вытащили в коридор и надели наручники, чтобы забрать в Печерский участок", - заявил политик.

Мордобой в Раде: Полиция схватила 'свободовца-драчуна' – ФОТО - фото 192710

Информацию о задержании "свободовца" уже подтвердили в полиции.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №6 следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - заявили правоохранители.

Мордобой в Раде: Полиция схватила 'свободовца-драчуна' – ФОТО - фото 192711

Напомним, 11 декабря экс-нардепы партии "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко устроили массовую драку со слугой народа Андреем Богданцем. Представитель Зе команды пытался отбиваться ногами, но к Леонову и Мирошниченко подключился их коллега Алексей Кайда. В итоге драчунов из ВО оттащили от жертвы.

Позже Богданец был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство.

Отметим, что это уже далеко не первая драка в Раде за этот месяц. 5 декабря в зале Рады "слуги народа" Макс Бужанский и Гео Лерос устроили мордобой. Их разняли нардепы от фракций "Европейская Солидарность" и "Голос".

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ВО "Свобода" Олег Тягнибок Партия Слуга народа Национальная полиция Новости Украина
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