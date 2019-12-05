Гео Лерос рассказал о мордобое с Бужанским

Гео Лерос рассказал о мордобое с Бужанским

В четверг, 5 декабря, слуги народа Макс Бужанский и Гео Лерос устроили мордобой. Один из фигурантов драки решил прокомментировать конфликт.

Как мы писали ранее, предположительно причиной дуэли "слуг" стало мнимое или явное оскорбление Леросом депутата Ирины Верещук в интернет-переписке. Судя по всему, последняя действительно имела место.

"Я предпочитаю ту позицию, что внутренние разборки остаются внутренними. Я занял эту позицию. Если она (Верещук - прим. ред.)" считает, что можно вывалить тарелку общественности, пусть она тогда предоставит вам этот скриншот. И покажет эту всю переписку", - заявил Лерос и подчеркнул, что он никого не оскорблял.

Ирина Верещук

"Пусть она покажет переписку и тогда мы посмотрим, кто будет извиняться. Речь не идет о нецензурной лексике к коллеге. Это вырванные слова из контекста. Конкретно ее никто не оскорблял. Я высказался нецензурно о самой ситуации", - добавил нардеп.

Напомним, 5 декабря в зале Рады "слуги народа" Макс Бужанский и Гео Лерос устроили мордобой. Их разняли нардепы от фракций "Европейская Солидарность" и "Голос".