Новый мордобой в Раде: полиция взялась за дело

Новый мордобой в Раде: полиция взялась за дело

Национальная полиция Украины открыла дело по факту драки между "слугами народа" и экс-нардепами от ВО "Свобода".

Об этом сообщила пресс-служба НПУ.

"Сегодня по спецлинии 102 от народного депутата Украины 9-го созыва поступило сообщение о получении телесных повреждений. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, 11 декабря экс-нардепы партии "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко устроили массовую драку со слугой народа Андреем Богданцем. Представитель Зе команды пытался отбиваться ногами, но к Леонову и Мирошниченко подключился их коллега Алексей Кайда. В итоге драчунов из ВО оттащили от жертвы. Подробности читайте по ссылке.

Отметим, что это уже далеко не первая драка в Раде за этот месяц. 5 декабря в зале Рады "слуги народа" Макс Бужанский и Гео Лерос устроили мордобой. Их разняли нардепы от фракций "Европейская Солидарность" и "Голос".