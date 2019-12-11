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Новый мордобой в Раде: полиция взялась за дело

16:20
Новый мордобой в Раде: полиция взялась за дело - фото 1
Новый мордобой в Раде: полиция взялась за дело

Национальная полиция Украины открыла дело по факту драки между "слугами народа" и экс-нардепами от ВО "Свобода".

Гео Лерос рассказал о мордобое с Бужанским

Об этом сообщила пресс-служба НПУ.

"Сегодня по спецлинии 102 от народного депутата Украины 9-го созыва поступило сообщение о получении телесных повреждений. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, 11 декабря экс-нардепы партии "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко устроили массовую драку со слугой народа Андреем Богданцем. Представитель Зе команды пытался отбиваться ногами, но к Леонову и Мирошниченко подключился их коллега Алексей Кайда. В итоге драчунов из ВО оттащили от жертвы. Подробности читайте по ссылке.

Отметим, что это уже далеко не первая драка в Раде за этот месяц. 5 декабря в зале Рады "слуги народа" Макс Бужанский и Гео Лерос устроили мордобой. Их разняли нардепы от фракций "Европейская Солидарность" и "Голос".

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полиция драка Верховна Рада Новости Украина
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