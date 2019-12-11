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Экс-нардепы от "Свободы" устроили жестокий махач со "Слугой народа" (ВИДЕО)

15:00
Бывшие нардепы устроили "Мортал комбат" со "слугой народа" прямо в Раде - фото 1
Бывшие нардепы устроили "Мортал комбат" со "слугой народа" прямо в Раде

В четверг, 11 декабря, в Верховной Раде произошла очередная драка. Только без участия Макса Бужанского и Гео Лероса. Набили лица представителю пропрезидентской фракции бывшие нардепы Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко, которые сейчас являются активистами ВО "Свобода".

Весьма ожесточенный замес произошел после сегодняшнего заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики.

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Когда нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец выходил из помещения, где должны были рассмотреть очередной важный для Украины вопрос, к нему подскочили "свободовцы", которые сразу же начали махать кулаками.

Получив пару увесистых плюх, представитель Зе команды пытался отбиваться ногами, но к Леонову и Мирошниченко подключился их коллега Алексей Кайда и действующего парламентария быстро привели в чувство дополнительными ударами.

В итоге обозлившихся представителей ВО оттащили от побитого оппонента.

Сам же "Мортал Комбат" по-украински произошел из-за поправок к законопроекту о рынке земли в рамках подготовки закона ко второму чтению. Сепары из ОПЗЖ, политики из "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса" требовали снять проект с голосования в принципе, но "Слуги народа" в одно лицо решили просто перенести заседание.

Смотрите видео драки между действующим и бывшими нардепами в Верховной Раде онлайн:

Напомним, что закон о продаже земли был принят Радой 13 ноября. Однако поддержали его не все. С одной стороны само существование моратория ущемляет права владельцев земли, которые не могут ее продать. В ЕСПЧ в мае этого года обязали нашу страну отменить запрет, поскольку Украина раздавала землю после распада СССР лишь тем, кто работал в колхозах, а желающие купить участки для их обработки оказались не у дел. С другой же - стоимость гектаров будет весьма значительной, а погрязшие в кредитах фермеры могут просто не оказаться способными ее купить. Вместо них это смогут сделать олигархи и крупные компании, которые, как утверждают аграрии средней руки, или повысят арендную плату, или вовсе распорядиться землей по-совему, прикрыв бизнес украинцев.

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