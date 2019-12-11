Экс-нардепы от "Свободы" устроили жестокий махач со "Слугой народа" (ВИДЕО)

Бывшие нардепы устроили "Мортал комбат" со "слугой народа" прямо в Раде

В четверг, 11 декабря, в Верховной Раде произошла очередная драка. Только без участия Макса Бужанского и Гео Лероса. Набили лица представителю пропрезидентской фракции бывшие нардепы Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко, которые сейчас являются активистами ВО "Свобода".

Весьма ожесточенный замес произошел после сегодняшнего заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики.

Когда нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец выходил из помещения, где должны были рассмотреть очередной важный для Украины вопрос, к нему подскочили "свободовцы", которые сразу же начали махать кулаками.

Получив пару увесистых плюх, представитель Зе команды пытался отбиваться ногами, но к Леонову и Мирошниченко подключился их коллега Алексей Кайда и действующего парламентария быстро привели в чувство дополнительными ударами.

В итоге обозлившихся представителей ВО оттащили от побитого оппонента.

Сам же "Мортал Комбат" по-украински произошел из-за поправок к законопроекту о рынке земли в рамках подготовки закона ко второму чтению. Сепары из ОПЗЖ, политики из "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса" требовали снять проект с голосования в принципе, но "Слуги народа" в одно лицо решили просто перенести заседание.

Смотрите видео драки между действующим и бывшими нардепами в Верховной Раде онлайн:

Напомним, что закон о продаже земли был принят Радой 13 ноября. Однако поддержали его не все. С одной стороны само существование моратория ущемляет права владельцев земли, которые не могут ее продать. В ЕСПЧ в мае этого года обязали нашу страну отменить запрет, поскольку Украина раздавала землю после распада СССР лишь тем, кто работал в колхозах, а желающие купить участки для их обработки оказались не у дел. С другой же - стоимость гектаров будет весьма значительной, а погрязшие в кредитах фермеры могут просто не оказаться способными ее купить. Вместо них это смогут сделать олигархи и крупные компании, которые, как утверждают аграрии средней руки, или повысят арендную плату, или вовсе распорядиться землей по-совему, прикрыв бизнес украинцев.