Бужанский отлупил "слугу народа". Его успокоили люди Порошенко

Бужанский отлупил слугу народа. Его успокоили люди Порошенко

В четверг, 5 декабря, в зале Рады "слуги народа" Макс Бужанский и Гео Лерос устроили мордобой. Их разняли нардепы от "Европейской Солидарности".

Об этом сообщил депутат от партии "ЕС" Алексей Гончаренко.

По словам политика, сидя на галерке, "слуги народа" устроили ожесточенную драку. Однако ему неизвестно, что же именно не поделили "зеленые нардепы".

Гео Лерос

"Я понимаю, что им есть за что бороться. Это уже мы все видим, вся страна, что они не могут поделить ничего, и еще когда так рейтинг сильно падает, то, конечно, причины есть. Но пусть это делают как минимум не на наших местах: где-то впереди, ближе к Разумкову, там себе и дерутся", - сказал нардеп.

Отметим, что глава партии Александр Корниенко уже пообещал разобраться с ситуацией.

Что же касается самого Бужанского, то он отказывается признавать наличие конфлитка.

В то же время источник Lb.ua cообщил о вероятной причине драки. Это Ирина Верещук.

Ирина Верещук

"Получил (Лерос - прим. ред.), как мы считаем в большинстве, заслужено. Потому что во время заседания Лерос начал крыть матом Ирину Верещук. Бужанский вступился. В итоге их разнимали депутаты ЕС и Голоса", - заявил инсайд.