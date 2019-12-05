Покушение на Соболева Владимир Зеленский война на Донбассе

Бужанский отлупил "слугу народа". Его успокоили люди Порошенко

12:42
Бужанский отлупил слугу народа. Его успокоили люди Порошенко - фото 1
Бужанский отлупил слугу народа. Его успокоили люди Порошенко

В четверг, 5 декабря, в зале Рады "слуги народа" Макс Бужанский и Гео Лерос устроили мордобой. Их разняли нардепы от "Европейской Солидарности".

Суд открыл производство из-за Ляшко. И Герус тут ни при чем

Об этом сообщил депутат от партии "ЕС" Алексей Гончаренко.

По словам политика, сидя на галерке, "слуги народа" устроили ожесточенную драку. Однако ему неизвестно, что же именно не поделили "зеленые нардепы".

Бужанский отлупил 'слугу народа'. Его успокоили люди Порошенко - фото 192357

Гео Лерос

"Я понимаю, что им есть за что бороться. Это уже мы все видим, вся страна, что они не могут поделить ничего, и еще когда так рейтинг сильно падает, то, конечно, причины есть. Но пусть это делают как минимум не на наших местах: где-то впереди, ближе к Разумкову, там себе и дерутся", - сказал нардеп.

Бужанский отлупил 'слугу народа'. Его успокоили люди Порошенко - фото 192360

Отметим, что глава партии Александр Корниенко уже пообещал разобраться с ситуацией.

Что же касается самого Бужанского, то он отказывается признавать наличие конфлитка.

Бужанский отлупил 'слугу народа'. Его успокоили люди Порошенко - фото 192361

В то же время источник Lb.ua cообщил о вероятной причине драки. Это Ирина Верещук.

Бужанский отлупил 'слугу народа'. Его успокоили люди Порошенко - фото 192359
Ирина Верещук
"Получил (Лерос - прим. ред.), как мы считаем в большинстве, заслужено. Потому что во время заседания Лерос начал крыть матом Ирину Верещук. Бужанский вступился. В итоге их разнимали депутаты ЕС и Голоса", - заявил инсайд.
Бужанский отлупил 'слугу народа'. Его успокоили люди Порошенко - фото 192362
Напомним, ГБР "взялось" за Вятровича. Замешан Бужанский и "фуршет"– ФОТО.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Макс Бужанский Партия Слуга народа Новости Украина Ирина Верещук Гео Лерос Александр Корниенко
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Нет капитуляции: В СНБО разъяснили 5 сценариев Зе - фото 1
Нет капитуляции: В СНБО разъяснили "5 сценариев" Зе
11:23
США даст Украине еще 250 млн. долл. Раскрыты детали - фото 1
США даст Украине еще 250 млн. долл. Раскрыты детали
10:41
Андрей Садовый уделал прокуроров. Что изменилось? - фото 1
Андрей Садовый уделал прокуроров. Что изменилось?
08:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Дана команда - отдыхать - фото 1
Партия сказала: Зе-команда «уходит» мэра Одессы и судорожно ищет замену
29 ноября, 10:33
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
29 ноября, 09:20
Загрузка...