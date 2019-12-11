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У избитого "слуги народа" нашли сотрясение мозга. Что известно?

Вчера, 19:40
У избитого "слуги народа" заподозрили сотрясение мозга. Что известно? - фото 1
У избитого "слуги народа" заподозрили сотрясение мозга. Что известно?

В среду, 11 декабря, члены ВО "Свобода" напали на "слугу народа" Андрея Богданца. Пострадавшего нардепа госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Позже опасения врачей подтвердились.

Гео Лерос рассказал о мордобое с Бужанским

Об этом написала "слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"Поддерживаю Андрея Богданца! Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице. Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы. Мы никому не позволим в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины", - заявила нардеп и репостнула реакцию "СН" на произошедший инцидент.

У избитого 'слуги народа' нашли сотрясение мозга. Что известно? - фото 192638

"Считаем этот инцидент сознательной провокацией, целью которой был срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам. Очень показательна для нас кооперация в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского направления (намек на ОПЗЖ – прим. ред.) и политических сил, которые называют себя патриотическими (т.е. ВО "Свобода" – прим. ред.)".

У избитого 'слуги народа' нашли сотрясение мозга. Что известно? - фото 192637

"Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент соответствии с действующим законодательством", - заявили в политсиле.

Позже по поводу инцидента высказался и сам пострадавший "слуга народа". По словам Богданца, опасения врачей о сотрясении мозга подтвердились.

"Как раз сейчас прохожу обследование, врачи подтвердили факт сотрясения мозга. Там еще заметили много других повреждений на теле, такие как синяки, когда сняли одежду", - заявил нардеп.

Напомним, 11 декабря экс-нардепы партии "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко устроили массовую драку со слугой народа Андреем Богданцем. Представитель Зе команды пытался отбиваться ногами, но к Леонову и Мирошниченко подключился их коллега Алексей Кайда. В итоге драчунов из ВО оттащили от жертвы.

У избитого 'слуги народа' нашли сотрясение мозга. Что известно? - фото 192640

Андрей Богданец

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство.

Отметим, что это уже далеко не первая драка в Раде за этот месяц. 5 декабря в зале Рады "слуги народа" Макс Бужанский и Гео Лерос устроили мордобой. Их разняли нардепы от фракций "Европейская Солидарность" и "Голос".

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