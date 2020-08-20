Минобороны Беларуси пообещало стрелять в собственный народ

Минобороны Беларуси пообещало стрелять в собственный народ

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин готов поддержать режим Александра Лукашенко даже при угрозе гражданской войны.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

Во время совещания с представителями Вооруженных сил, Генштаба и Минобороны Виктор Хренин допустил жесткое подавление протестов в Беларуси.

"В случае выполнения всех команд часовым, или если ему грозит опасность, он обязан применять оружие на поражение. Ужасно не хочется этого делать, но это обязанность часового, это долг нас с вами - армии", - заявил генерал, пообещав в случае необходимости пойти на гражданскую войну.

"Да, это все понятно, да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность", - добавил Хренин.



Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

Понимая потерю контроля над ситуацией в стране, 15 августа Александр Лукашенко решил запросить "помощи" у президента РФ Владимира Путина.

Уже на следующий день рунет заполонили фото и видео российской военной техники, движущейся в сторону Беларуси.