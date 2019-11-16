Министр Милованов употреблял наркотики. Он сам признался – ВИДЕО

Министр Милованов употреблял наркотики. Он сам признался – ВИДЕО

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался в употреблении легких наркотиков во время написания докторской диссертации.

О своем опыте политик рассказал в эфире канала "Прямой".

"Марихуану в Украине я никогда не курил, хотя это и несложно в школе было или в университете. Потому что нет. А вот знаете, где я ее курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской. Все американцы курят, а кто докторанты - они просто курят марихуану нон-стоп. И там мне дали… Только в тот период, когда мне нужно было придумать диссертацию (В 2004 г. – прим. ред.)", - заявил Милованов.

Напомним, в октябре 2019 г. вышел номер "Квартала" с высмеиванием пожара в доме Гонтаревой. Тимофею Милованову это выступление не понравилось, о чем он тут же не преминул сообщить. В свою очередь его точка зрения очень возмутила Игоря Коломойского и он обозвал политика "дебилом". А что было дальше – читайте на БЕЗ ТАБУ,

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