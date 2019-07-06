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Кличко поддержал проституцию и наркотики

16:30
Кличко поддержал проституцию и наркотики - фото 1
Кличко поддержал проституцию и наркотики

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал легализацию наркотиков и проституции. Об этом он рассказал СМИ.

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"Я, например, не вижу в этом ничего плохого — ни в том, ни в другом, — если эти процессы будут контролированы", - заявил градоначальник.

И добавил, что это может помочь побороть преступность.

"Если такие легкие наркотики как марихуана будут легализованы, более того если государство будет контролировать это, и вывести их из тени, это одно дело. И легализация проституции – нужно также контролировать эти процессы. Та же Германия демонстрирует примеры. Она, с одной стороны, такая консервативная страна, но тем не менее проституция имеет официальный статус, и государство контролирует эти процессы",- заявил Кличко.

Отметим, что в Киеве регулярно проходят т.н "конопляные марши", выступающие за легализацию легких наркотиков. Из публичных особ за узаконивание травки выступала пока что лишь глава Минздрава Уляна Супрун и один из комитетов Рады.

Как мы писали ранее, комитет ВРУ по вопросам прав человека поддержал регистрацию законопроекта по легализации медицинского использования марихуаны.

 

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наркотики Киев Виталий Кличко проституция Новости Украина
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