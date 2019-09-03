Супрун обвинила Авакова во лжи. Замешаны наркотики

Супрун раскритиковала Авакова. Замешаны наркотики

Экс-глава МОЗ Уляна Супрун недовольна действиями Арсена Авакова по блокировке легализации медицинского каннабиса.

Об этом она заявила в интервью "Инетрфакс Украина".

"Мы на последнее заседание правительства подали изменения в постановление, чтобы медицинский каннабис был доступен для пациентов. Все согласовали - СБУ, МЭРТ, Минфин, мы (Минздрав – прим. ред.). Единственный, кто заблокировал, это был Аваков и МВД", - сказала Супрун и добавила, что отказ МВД необоснован.

"Дважды мы передавали и дважды они отказались, ведь, по их словам, надо было изменить Уголовный кодекс. Это неправда, потому что это медицинский каннабис и его, как и другие наркотики, используемые в качестве лекарств, может контролировать Гослекслужба", - подчеркнула экс-министр.

Отметим, что во многих странах Запада легкие наркотики уже давно используются в медицинских целях. У нас также пытаются перенять заграничный опыт. Порой, доходит и до массовых акций: в Киеве регулярно проходят т.н "конопляные марши", выступающие за легализацию легких наркотиков. Но пока безуспешно.