Экс-узники Кремля призвали мир вызволить украинских пленных - мощное ВИДЕО

Экс-узники Кремля призвали мир продолжать оказывать давление на Россию для освобождения оставшихся украинских пленных.

Об этом говорится в видео, опубликованном МИД Украины.

Указав на жестокие условия содержания и нечеловеческие пытки, освобожденные украинцы призвали продолжить давление на Россию.

"Около 100 граждан Украины, которые незаконно находятся в заключении в России, "празднуют" рождественские праздники в тюрьме. Снова. Некоторые из украинских политзаключенных были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами и "отмечали" в тюрьмах много праздников", - сказано в сообщении.

"LET MY PEOPLE GO" (Отпусти мой народ/ наших людей), - заявили освобожденные украинцы.

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о проведении очередного обмена пленных в обозримом будущем.