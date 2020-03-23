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МИД назвал количество украинцев, зараженных COVID-19

18:30
МИД назвал количество украинцев, зараженных COVID-19 - фото 1
МИД назвал количество украинцев, зараженных COVID-19

Отечественный МИД назвал количество украинцев, больных COVID-19 и находящихся за рубежом.

Оккупанты Крыма закрывают границу с Украиной: Что известно?

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на МИД Украины.

На данный момент за границей проходят лечение 18 украинцев: 5 –в ФРГ, 4 – в Доминикане, по 2 - в Италии, Польше, ОАЭ, по 1 - в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах. Еще около 155 украинцев находятся на карантине.

Напомним, согласно данным МОЗ в Украине зарегистрировано 73 случая заражения COVID-19, три из них имели летальный исход.

В связи со сложившейся ситуацией глава МОЗ Украины Илья Емец призвал Верховную Раду ввести чрезвычайное положение в стране. Подробнее об этом читайте здесь.

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Европейская правда
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