МИД назвал количество украинцев, зараженных COVID-19

МИД назвал количество украинцев, зараженных COVID-19

Отечественный МИД назвал количество украинцев, больных COVID-19 и находящихся за рубежом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на МИД Украины.

На данный момент за границей проходят лечение 18 украинцев: 5 –в ФРГ, 4 – в Доминикане, по 2 - в Италии, Польше, ОАЭ, по 1 - в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах. Еще около 155 украинцев находятся на карантине.

Напомним, согласно данным МОЗ в Украине зарегистрировано 73 случая заражения COVID-19, три из них имели летальный исход.

В связи со сложившейся ситуацией глава МОЗ Украины Илья Емец призвал Верховную Раду ввести чрезвычайное положение в стране. Подробнее об этом читайте здесь.