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Оккупанты Крыма закрывают границу с Украиной: Что известно?

Вчера, 19:46
Оккупанты Крыма закрывают границу с Украиной: Что известно? - фото 1
Оккупанты Крыма закрывают границу с Украиной: Что известно?

Российские оккупанты закроют границу Крыма с Украиной из-за пандемии коронавируса.

Оккупанты Крыма "отказались" пить украинскую воду

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, а также в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 16 марта – c 00:00 18 марта 2020 года до 00:00 (по местному времени) 1 мая 2020 года временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска через государственную границу, установленные в "Республике Крым" и Севастополе", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ФСБ, на территорию оккупированного полуострова смогут проехать следующие особы:

  • "дипломаты" и их семьи,
  • водители автомобилей международного автомобильного сообщения,
  • экипажи воздушных и морских судов;
  • члены "официальных делегаций";
  • лица, имеющие дипломатические, служебные, обыкновенные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника;
  • лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (имеющие вид на жительство).

 

Напомним, по Керченскому мосту пустили электричку в Россию.

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