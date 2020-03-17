Оккупанты Крыма закрывают границу с Украиной: Что известно?

Оккупанты Крыма закрывают границу с Украиной: Что известно?

Российские оккупанты закроют границу Крыма с Украиной из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, а также в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 16 марта – c 00:00 18 марта 2020 года до 00:00 (по местному времени) 1 мая 2020 года временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска через государственную границу, установленные в "Республике Крым" и Севастополе", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ФСБ, на территорию оккупированного полуострова смогут проехать следующие особы:

"дипломаты" и их семьи,

водители автомобилей международного автомобильного сообщения,

экипажи воздушных и морских судов;

члены "официальных делегаций";

лица, имеющие дипломатические, служебные, обыкновенные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника;

лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (имеющие вид на жительство).

Напомним, по Керченскому мосту пустили электричку в Россию.