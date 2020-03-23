COVID-19 нанес очередной удар в Украине: Кто пострадал?

COVID-19 нанес очередной удар в Украине: Кто пострадал?

В воскресенье, 22 марта, в одном из городов Украины зафиксировали новые случаи заражения COVID-19.

Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Вчера вечером мы узнали о еще трех дополнительных подтвержденных случаях коронавируса. Эти три человека из города Ивано-Франковска. Они являются контактными лицами женщины, которая умерла", - заявил политик.

На данный момент пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Также Марцинкив отметил, что вскоре Ивано-Франковск должен получить 300 экспресс-тестов на COVID-19.

"В первую очередь их будут использовать в городских медицинских учреждениях для людей, которые поступают с пневмонией", - добавил мэр города.

Напомним, согласно данным МОЗ в Украине зарегистрировано 73 случая заражения COVID-19, три из них имели летальный исход.