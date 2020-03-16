МИД назвал количество украинцев, больных коронавирусом

МИД назвал количество украинцев, больных коронавирусом

МИД назвал количество больных украинцев, лечащихся за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Согласно официальным данным, по состоянию на 16 марта за рубежом проходят лечение 6 украинцев, зараженных COVID-19 (по 2 – в Германии, Италии, по 1 – в Молдове, ОАЭ), 5 человек выздоровели и 1 умер.

Отметим, что в Украине подтверждены пять случаев заражения коронавирусом; один из пациентов почти излечился от болезни.

На данный момент государство предпринимает строгие меры по борьбе с COVID-19:

11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта Киев, Львов и Одесса ужесточили меры карантина.