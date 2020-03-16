МИД назвал количество украинцев, больных коронавирусом
МИД назвал количество больных украинцев, лечащихся за рубежом.
Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Согласно официальным данным, по состоянию на 16 марта за рубежом проходят лечение 6 украинцев, зараженных COVID-19 (по 2 – в Германии, Италии, по 1 – в Молдове, ОАЭ), 5 человек выздоровели и 1 умер.
Отметим, что в Украине подтверждены пять случаев заражения коронавирусом; один из пациентов почти излечился от болезни.
На данный момент государство предпринимает строгие меры по борьбе с COVID-19:
11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта Киев, Львов и Одесса ужесточили меры карантина.