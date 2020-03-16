Пандемия коронавируса Сергей Сивохо Владимир Зеленский война на Донбассе

В Украине от коронаваруса почти излечился один человек

13:18
В Украине от коронаваруса излечился один человек - фото 1
В Украине от коронаваруса излечился один человек

В Черновицкой области от китайского коронавируса почти излечился один человек.

Львов и Одесса ужесточают карантин: Что изменится

Об этом заявила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Сегодня мы получили первый отрицательный результат от пациента №1, у которого предыдущие результаты были положительные. То есть мы можем говорить, что через двое суток у этого пациента снова возьмут образцы, и если результат так же будет отрицательный, то можем говорить о выздоровлении и выписке пациента", - сказала политик.

Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.

3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.

Позже в Украине подтвердились еще несколько случаев заболевания коронавирусом. Подробнее об этом читайте здесь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Черновицкая область Пандемия коронавируса Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
МИД назвал количество украинцев, больных коронавирусом - фото 1
МИД назвал количество украинцев, больных коронавирусом
14:30
Кличко ужесточил карантин в Киеве: Что будет закрыто? - фото 1
Кличко ужесточил карантин в Киеве: Что будет закрыто?
12:31
Довыборы в Харькове: Юля Светличная с триумфом обходит конкурентов - фото 1
Довыборы в Харькове: Юля Светличная с триумфом обходит конкурентов
11:32
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00