В Украине от коронаваруса почти излечился один человек
В Черновицкой области от китайского коронавируса почти излечился один человек.
Об этом заявила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
"Сегодня мы получили первый отрицательный результат от пациента №1, у которого предыдущие результаты были положительные. То есть мы можем говорить, что через двое суток у этого пациента снова возьмут образцы, и если результат так же будет отрицательный, то можем говорить о выздоровлении и выписке пациента", - сказала политик.
Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.
3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.
Позже в Украине подтвердились еще несколько случаев заболевания коронавирусом. Подробнее об этом читайте здесь.