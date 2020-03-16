В Украине от коронаваруса почти излечился один человек

В Украине от коронаваруса излечился один человек

В Черновицкой области от китайского коронавируса почти излечился один человек.

Об этом заявила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Сегодня мы получили первый отрицательный результат от пациента №1, у которого предыдущие результаты были положительные. То есть мы можем говорить, что через двое суток у этого пациента снова возьмут образцы, и если результат так же будет отрицательный, то можем говорить о выздоровлении и выписке пациента", - сказала политик.

Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.

3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.

Позже в Украине подтвердились еще несколько случаев заболевания коронавирусом. Подробнее об этом читайте здесь.