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Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского: Причина поражает – ВИДЕО

15:40
Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского: Причина поражает – ВИДЕО - фото 1
Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского: Причина поражает – ВИДЕО

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко пожаловался в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за оскорбления своих чести и достоинства.

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Об этом сообщил адвокат градоначальника Денис Ципин в Facebook.

"Я, Денис Цыпин, адвокат Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд Киева иск о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад Владимир Зеленский назвал Бондаренко “бандитом”, - заявил юрист.

В качестве компенсации мэр Черкасс требует от президента выплатить ему 1 гривну.

Что было ранее?

1 мая горсовет Черкасс разрешил работу местных магазинов, рынков и парикмахерских. В этот же день глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру города "жестким реагированием".

Позже Анатолий Бондаренко обвинил Офис президента Украины в давлении из-за ослабления карантинных мер в Черкассах.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский организовал большую пресс-конференцию по итогам года своего правления. Отвечая на один из вопросов, глава государства обозвал мэра Черкасс "бандитом".

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Новости Украина Владимир Зеленский Анатолий Бондаренко Черкассы суд
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