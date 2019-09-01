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"Разбойник" Зеленского избил переселенца и "оправдался" - ФОТО, ВИДЕО

10:30
"Разбойник" Зеленского устроил драку и "оправдался" - ФОТО, ВИДЕО - фото 1
"Разбойник" Зеленского устроил драку и "оправдался" - ФОТО, ВИДЕО

Секретарь Бориспольского совета Ярослав Годунок, поссорившийся ранее с Зеленским, попал в новый скандал. На этот раз с дракой.

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Видео конфликта опубликовал фб-паблик "Борисполь для всех".

На ролике видно, как Годунок заходит в здание местного совета, подходит к группе людей и наносит одному из них удар по лицу. Как оказалось, пострадавшим является донбасский переселенец Игорь Петровскис.

Потерпевший участник конфликта терпеть обиды не стал и записал видео в Facebook, на котором призвал президента и главу МВД привлечь Годунка к ответственности.

Однако чиновник-драчун попытался оправдаться.

"Сепар должен отвечать за оскорбления меня, моей мамы и моей страны, и моего города. Получив по морде слегка, а притворяется, капельницу себе поставил и спектакль играет", - заявил Годунок и позже добавил, что Петровскис будто бы является сторонником Путина и регионалов.

Напомним, ГБР схватило "мошенников Зеленского". А Богдан радуется.

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Ярослав Годунок Владимир Зеленский Борисполь Новости Украина
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