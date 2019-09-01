"Разбойник" Зеленского избил переселенца и "оправдался" - ФОТО, ВИДЕО
Секретарь Бориспольского совета Ярослав Годунок, поссорившийся ранее с Зеленским, попал в новый скандал. На этот раз с дракой.
Видео конфликта опубликовал фб-паблик "Борисполь для всех".
На ролике видно, как Годунок заходит в здание местного совета, подходит к группе людей и наносит одному из них удар по лицу. Как оказалось, пострадавшим является донбасский переселенец Игорь Петровскис.
Потерпевший участник конфликта терпеть обиды не стал и записал видео в Facebook, на котором призвал президента и главу МВД привлечь Годунка к ответственности.
Однако чиновник-драчун попытался оправдаться.
"Сепар должен отвечать за оскорбления меня, моей мамы и моей страны, и моего города. Получив по морде слегка, а притворяется, капельницу себе поставил и спектакль играет", - заявил Годунок и позже добавил, что Петровскис будто бы является сторонником Путина и регионалов.
Напомним, ГБР схватило "мошенников Зеленского". А Богдан радуется.