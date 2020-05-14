В МОЗ согласились открыть метро по просьбе Кличко

В МОЗ хотят открыть киевскую подземку

После того, как мэр столицы направил в министерство здравоохранения запрос на старт работы метрополитена в рамках выхода из карантина, в Кабмине задумались о целесообразности этого шага.

В итоге в четверг, 14 мая, в ходе брифинга глава МОЗ Максим Степанов заявил о том, что работу метро в столице действительно могут восстановить 25 числа.

- Нами будут предоставлены очень конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением правительства. Там учтены все без исключения критерии, при каких условиях, в том числе, может открываться городской транспорт и метро. Если Киев уложится в нормы и будет им соответствовать, то мы не видим в этом проблемы, - подчеркнул министр.

При этом никаких конкретных комментариев о критериях работы метро в период послабления карантина Степанов не назвал. Но заявил, что "их разрабатывали эпидемиологи и вирусологи".

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально выявили 16847 заразившегося COVID-19. 422 человек скончались, а 4143 выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.