Ляшко заблокировал не тот вход "Велюра": Ресторан по-прежнему открыт – ВИДЕО

Ляшко заблокировал не тот вход "Велюра": Ресторан по-прежнему открыт – ВИДЕО

Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко на самом деле не блокировал парадный вход ресторана "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николая Тищенко.

Об этом написал экс-нардеп Борислав Береза в Facebook.

"Ой, як невдобно вийшло ))) Специально подъехал к ресторану "Велюр". И выяснил, что вход в ресторан не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли... вход на летнюю терассу, который и так был закрыт. А вход в рестопан работает. И все остальное тоже. Откуда знаю? Мне местные жители об этом сообщили. Так я узнал, что это было шоу. Для доверчивых и наивных. А теперь и вы об этом знаете", - сообщил политик.

В свою очередь однопартиец Ляшко Дмитрий Линько обвинил Березу во лжи и в связях с Командой Зе.

Обвиненный экс-нардеп не замедлил с ответом.

"Друзья, вы же знаете, что если Б-г хочет наказать человека, то он лишает его ума. Иногда радиКАЛьно. Например вот этот мелкий прохвост шизанулся. Сразу после того, как я показал, что возле ресторана "Велюр" сегодня была просто пиар-акция, и ресторан продолжает работать у кого-то видимо бомбануло. И понеслось дерьмо по трубам. Поздравляю! Меня раскрыли. Мне оказывается предложили место в рядах Зе. Смешно и глупо. Но таков уровень этого клоуна. А то, что я сообщил о фейковом блокировании ресторана и то, что он работает - это не информирование всех вас, а защита Тищенко. Я хохочу. В голосину. А вы не забывайте о том, какие клоуны были во власти", - написал Борислав Береза.

Напомним, 27 апреля СМИ опубликовали расследование о работе столичного ресторана "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко. После возникшего резонанса, нардеп попытался разъяснить ситуацию довольно необычным образом.

Позже на инцидент отреагировала и полиция, однако каких-либо нарушений в ресторане ей выявить не удалось.

29 апреля экс-нардеп Олег Ляшко устроил своеобразный перформанс у ресторана "Велюр", замуровав один из входов заведения.

В ответ правоохранители начали следствие, что в свою очередь не очень понравилось "радикалу".