Полиция взялась за Олега Ляшко: Из-за ресторана Тищенко

Полиция взялась за Олега Ляшко: Из-за ресторана Тищенко

Национальная полиция Украины начала следствие в отношении экс-нардепа Олега Ляшко и-за "блокады" ресторана "слуги народа" Николая Тищенко.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Сегодня в сети Интернет появилась информация о том, что группа лиц заблокировала вход в ресторан на улице Льва Толстого. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях... Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, после чего будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.

Что было раньше?

27 апреля СМИ опубликовали расследование о работе столичного ресторана "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко. После возникшего резонанса, нардеп попытался разъяснить ситуацию довольно необычным образом.

Позже на инцидент отреагировала и полиция, однако каких-либо нарушений в ресторане ей выявить не удалось.

29 апреля экс-нардеп Олег Ляшко устроил своеобразный перформанс у ресторана "Велюр", замуровав один из входов заведения.

В ответ правоохранители начали следствие, что в свою очередь не очень понравилось "радикалу".

"Полиция возбудила уголовное дело из-за замуровывания гламурного ресторана Коли-котлеты, который незаконно работает во время карантина. Может реформированная полиция наконец-то оштрафует "слугу", для которого закон не писан? Или зеленое прожорливое быдло стоит выше закона?", - написал экс-нардеп в Facebook.