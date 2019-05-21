Владимир Зеленский Верховна Рада Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Ляшко ворвался к Зеленскому. Но его вышвырнули назад – ВИДЕО

12:00
Ляшко ворвался к Зеленскому. Но его вышвырнули назад – ВИДЕО - фото 1
Ляшко ворвался к Зеленскому. Но его вышвырнули назад – ВИДЕО

В понедельник, 21 мая, Владимир Зеленский собрал глав парламентских фракций для совещания о будущем ВРУ. И тут прибыл Олег Ляшко…

Украина при Зеленском: что нас ждет

Явившись в администрацию на велосипеде, главный радикал пошел искать правды у самого виновника торжества – Владимира Зеленского. Но получилось как-то не очень.

Ляшко ворвался к Зеленскому. Но его вышвырнули назад – ВИДЕО - фото 181354

Худший косплей на "Слугу народа"

Вместо защиты, гарант сразу перешел к нападению.

"Как вы относитесь к досрочному прекращению полномочий Верховной Рады?", - спросил Зеленский.

"Отношусь нормально", - ответил радикал и схватил гаранта за руку. Но подоспела охрана и оттеснила любителя коров куда подальше.

Неугомонный Ляшко не сдался и попытался ворваться в зал совещаний, снимая все на видео, однако его продолжали не пускать. Лишь после того, как он сдал свой гаджет, двери перед ним открылись.

Отметим, что первый конфликт между Зеленским и Ляшко разгорелся еще 20 мая во время инаугурации. Тогда главрадикал сделал президенту замечение об употреблении русского языка. В ответ гарант попросил не делить страну.

Напомним, в понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады.

Свое решение глава государства озвучил во время выступления в ВРУ.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!", - заявил Владимир Зеленский.

 
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Олег Ляшко Владимир Зеленский Верховна Рада Новости Украина
УНИАН
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский назвал дату роспуска Рады - фото 1
Выборам быть: Зеленский договорился о роспуске Рады
13:31
Дорогу к Зеленскому открыли для всех – ФОТ - фото 1
Дорогу к Зеленскому открыли для всех – ФОТО
10:59
Игра престолов: лучшие МЕМЫ финальной серии - фото 1
Игра престолов: лучшие МЕМЫ финальной серии
10:38
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...