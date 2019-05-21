Ляшко ворвался к Зеленскому. Но его вышвырнули назад – ВИДЕО

Ляшко ворвался к Зеленскому. Но его вышвырнули назад – ВИДЕО

В понедельник, 21 мая, Владимир Зеленский собрал глав парламентских фракций для совещания о будущем ВРУ. И тут прибыл Олег Ляшко…

Явившись в администрацию на велосипеде, главный радикал пошел искать правды у самого виновника торжества – Владимира Зеленского. Но получилось как-то не очень.

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Вместо защиты, гарант сразу перешел к нападению.

"Как вы относитесь к досрочному прекращению полномочий Верховной Рады?", - спросил Зеленский.

"Отношусь нормально", - ответил радикал и схватил гаранта за руку. Но подоспела охрана и оттеснила любителя коров куда подальше.

Неугомонный Ляшко не сдался и попытался ворваться в зал совещаний, снимая все на видео, однако его продолжали не пускать. Лишь после того, как он сдал свой гаджет, двери перед ним открылись.

Отметим, что первый конфликт между Зеленским и Ляшко разгорелся еще 20 мая во время инаугурации. Тогда главрадикал сделал президенту замечение об употреблении русского языка. В ответ гарант попросил не делить страну.

Напомним, в понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады.

Свое решение глава государства озвучил во время выступления в ВРУ.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!", - заявил Владимир Зеленский.