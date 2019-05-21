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Дорогу к Зеленскому открыли для всех – ФОТО

10:59
Дорогу к Зеленскому открыли для всех – ФОТ - фото 1
Дорогу к Зеленскому открыли для всех – ФОТ

Президент Владимир Зеленский решил продемонстрировать свою близость к народу и открыть проход к своей Администрации.

Украина при Зеленском: что нас ждет

Об этом сообщают СМИ.

На улице Банковой, где находится рабочее место гаранта, убрали охранный кордон Нацгвардии.

Дорогу к Зеленскому открыли для всех – ФОТО - фото 181345

Проход к АП на данный момент свободен и открыт для всех.

Отметим, что ранее Команда Зе допускала перенос Администрации президента, однако она все же решила пойти более адекватным путем.

Дорогу к Зеленскому открыли для всех – ФОТО - фото 181346
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ. Спойлер: он касается армии.

Об этом сообщается на сайте гаранта.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины" - говорится в акте.

 
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Владимир Зеленский Администрация Президента Киев Новости Украина
Украинская правда
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