Дорогу к Зеленскому открыли для всех – ФОТО

Дорогу к Зеленскому открыли для всех – ФОТ

Президент Владимир Зеленский решил продемонстрировать свою близость к народу и открыть проход к своей Администрации.

Об этом сообщают СМИ.

На улице Банковой, где находится рабочее место гаранта, убрали охранный кордон Нацгвардии.

Проход к АП на данный момент свободен и открыт для всех.

Отметим, что ранее Команда Зе допускала перенос Администрации президента, однако она все же решила пойти более адекватным путем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ. Спойлер: он касается армии.