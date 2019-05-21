Дорогу к Зеленскому открыли для всех – ФОТО
Дорогу к Зеленскому открыли для всех – ФОТ
Президент Владимир Зеленский решил продемонстрировать свою близость к народу и открыть проход к своей Администрации.
Об этом сообщают СМИ.
На улице Банковой, где находится рабочее место гаранта, убрали охранный кордон Нацгвардии.
Проход к АП на данный момент свободен и открыт для всех.
Отметим, что ранее Команда Зе допускала перенос Администрации президента, однако она все же решила пойти более адекватным путем.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ. Спойлер: он касается армии.
Об этом сообщается на сайте гаранта.
"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины" - говорится в акте.
powered by lun.ua
Другое на тему
Выборам быть: Зеленский договорился о роспуске Рады
13:31
Ляшко ворвался к Зеленскому. Но его вышвырнули назад – ВИДЕО
12:00
Игра престолов: лучшие МЕМЫ финальной серии
10:38
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...