Ляшко грозит 7 лет. Вы знаете за что
Да, вы угадали. Олегу Ляшко грозит срок до 7 лет за драку с Андреем Герусом.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд в прокуратуре.
"Подозрение по ч.2 ст. 346 УК ("!Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля"). На понедельник вызывают для вручения", – заявили следователи.
Стоит отметить, что упомянутая статья предусматривает срок от 4 до 7 лет лишения свободы.
На данный момент прокуроры пытаются определить меру пресечения для политика. Скорее всего его посадят под домашний арест.
Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело.
11 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Геруса с занимаемой должности. Многие подумали, что кадровые перестановки связаны с упомянутой дракой, однако "отставной" политик поспешил заверить, что это не так. Больше об этом читайте здесь.
11 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Геруса с занимаемой должности.
Многие подумали, что кадровые перестановки связаны с упомянутой дракой, однако "отставной" политик поспешил заверить, что это не так. Больше об этом читайте здесь.
https://beztabu.net/novosti_t4952
13 ноября радикал Олег Ляшко сообщил о вызове на допрос в прокуратуру. Он пообещал прийти.