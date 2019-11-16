Расследование MH17 Владимир Зеленский война на Донбассе

Ляшко грозит 7 лет. Вы знаете за что

12:00
Ляшко грозит 7 лет. Вы знаете за что - фото 1
Ляшко грозит 7 лет. Вы знаете за что

Да, вы угадали. Олегу Ляшко грозит срок до 7 лет за драку с Андреем Герусом.

Зеленский запретил "кастрацию" Ляшко

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд в прокуратуре.

"Подозрение по ч.2 ст. 346 УК ("!Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля"). На понедельник вызывают для вручения", – заявили следователи.

Стоит отметить, что упомянутая статья предусматривает срок от 4 до 7 лет лишения свободы.

На данный момент прокуроры пытаются определить меру пресечения для политика. Скорее всего его посадят под домашний арест.

Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Геруса с занимаемой должности. Многие подумали, что кадровые перестановки связаны с упомянутой дракой, однако "отставной" политик поспешил заверить, что это не так. Больше об этом читайте здесь.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Геруса с занимаемой должности.

Многие подумали, что кадровые перестановки связаны с упомянутой дракой, однако "отставной" политик поспешил заверить, что это не так. Больше об этом читайте здесь.


https://beztabu.net/novosti_t4952

13 ноября радикал Олег Ляшко сообщил о вызове на допрос в прокуратуру. Он пообещал прийти.

 

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Олег Ляшко Андрей Герус прокуратура Новости Украина
Украинская правда
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