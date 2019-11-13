Прокуратура взялась за Ляшко. Причина хорошо известна
Олега Ляшка вызвали на допрос в прокуратуру из-за драки с Андреем Герусом.
Об этом радикал написал в Facebook.
"Власть борется против нас репрессиями! Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения в деле Геруса. Украину предал Герус, руками которого Россия уничтожает нашу энергонезависимость, а посадить хотят меня за то, что борюсь против этой измены!", - заявил политик и приложил фото повестки.
Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело.
11 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Геруса с занимаемой должности.
Многие подумали, что кадровые перестановки связаны с упомянутой дракой, однако "отставной" политик поспешил заверить, что это не так. Больше об этом читайте здесь.