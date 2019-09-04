Зеленский запретил "кастрацию" Ляшко

Зеленский запретил "кастрацию" Ляшко

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект о химической кастрации педофилов.

Об этом сообщается на сайте ВРУ.

По данным источника, гарант завернул закон без предложения поправок.

Напомним, что летом 2019 г. депутаты Радикальной партии (Олег Ляшко, Игорь Мосийчук и пр.) разработали закон о физическом воздействии на педофилов.

В законопроекте радикалов предлагалось вводить преступникам антиандрогенные препараты. Кроме того, увеличивался срок за сексуальные действия в отношении детей: за изнасилование - 7-15 лет (сейчас до 12 лет – прим. ред) и развратные действия – до 5 лет (сейчас до 3 лет).

11 июля парламент поддержал упомянутые инициативы. И не случайно: на тот момент вся страна была шокирована зверским убийством несовершеннолетней Даши Лукьяненко, так что общественность в целом одобрила ужесточение наказание за педофилию.

Однако довольны были не все. В частности, активисты заявили о новых возможностях для преследования властями всех инакомыслящих.