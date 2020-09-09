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Лукашенко сменил главу КГБ из-за "вагнеровцев" - заявление

13:15
Лукашенко сменил главу КГБ из-за "вагнеровцев" - заявление - фото 1
Лукашенко сменил главу КГБ из-за "вагнеровцев" - заявление

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сменил главу КГБ Валерия Вакульчика в связи с задержанием 33 террористов ЧВК "Вагнера".

У Зеленского отреагировали на отправку "вагнеровцев" в Россию

Об этом заявил главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, присутствовавший на пресс-конференции с диктатором.

"Мы спросили, из-за этой всей истории (задержание 33 россиян - прим. ред.) лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал "да", - рассказал журналист.

Также Бабаян уточнил, что у Украины не было никаких шансов получить российских террористов, даже при наличии соответствующих бумаг.

"И тут я ему (Лукашенко – прим. ред.) задаю вопрос, я говорю: "Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги", - то есть я подразумевал (выдачу - прим. ред.), - на это он сказал: "Нет, я бы все равно несмотря ни на что спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию".

Для чего был весь этот спектакль?

Предположительно, задержание вагнеровцев белорусскими спецслужбами было обычным подыгрыванием Кремля для укрепления предвыборного рейтинга Александра Лукашенко.

Основной же причиной увольнения экс-главы КГБ Валерия Вакульчика скорее-всего связано не с действиями в отношении ЧВК "Вагнера", а с неспособностью первого погасить волну протестов, охвативших всю страну и прямым влиянием России.

Что было ранее?

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины.

30 июля белорусские власти объявили преступникам подозрение в подготовке теракта.

В этот же день СБУ заявила о начале переговоров с белорусскими коллегами об экстрадиции части преступников в Украину.

12 августа Офис генерального прокурора Украины направил белорусским правоохранителям запрос на выдачу "вагнеровцев" нашей стране.

14 августа Беларусь, ссылаясь на договоренности с Москвой, передала задержанных "вагнеровцев" на территорию РФ.

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