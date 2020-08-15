Лукашенко готовится сбежать в Россию – СМИ

Лукашенко готовится сбежать в Россию – СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко готовится в сбежать в Россию.

Об этом сообщает Bloomberg.

"По словам двух людей в Москве, знакомых с этими разговорами, некоторые люди из его (Лукашенко. - прим. ред.) окружения говорили с контактами в Кремле о возможности бегства в Россию в случае их свержения", - передает СМИ.

Как уточняет Bloomberg, Минск уже пошел на уступки России, передав Кремлю 32 членов ЧВК Вагнера.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

Несмотря на жестокий отпор властей, антиправительственные протесты длятся до сих пор. На протяжении последних нескольких дней правящий режим пребывает в явной растерянности: крупнейшие заводы Беларуси объявили забастовку, бывшие военные переходят под бело-красные знамена, а массовость собраний лишь нарастает.

Понимая потеряю контроля над ситуацией в стране, 15 августа Александр Лукашенко решил запросить "помощи" у президента РФ Владимира Путина