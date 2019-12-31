Лучшие политические МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка

Лучшие политические МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка

2019 год подходит к концу, а с ним уходят и ярчайшие события политической жизни страны: Томос, дебаты на стадионе, выборы президента… Для каждого из них найдется место в современной истории Украины. А для кого-то это просто повод пошутить и наклепать ярчайшие мемы. Собрали для вас лучшие из них.

Лучшие сериальные МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка

https://beztabu.net/novosti_t4952

ТОМОС

В январе 2019 г. новосозданная ПЦУ получила Томос от Константинопольского патриарха Варфоломея. Само это событие, как и роль в его реализации Петра Порошенко, несомненна. А реакция вполне предсказуема.

Многих позабавило легендарное фото BBC.

Очень и очень позабавило.

Некоторые мемы прямо таки призывают к действию.

Однако действия Порошенко оценили не все и некоторые пользователи сети поспешили обвинить его в пиаре. Слово "томос-тур" стало нарицательным.

31 декабря 2018 г. шоумен Владимир Зеленский в эфире "1+1" поздравил всю страну с Новым годом и заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента. Однако штаб Порошенко не смог вовремя среагировать на угрозу и кинул все силы на антипиар против Юлии Тимошенко. Однако все сложилось иначе: во второй тур выбился комик "95 квартала". В апреле 2019 г. он записал знаменитый вызов с призывом к Порошенко сдать анализы и почувствовать в дебатах. Мемы не заставили себя ждать. И без Юли там не обошлось.

https://beztabu.net/novosti_t4952 Говорят, Зеленский смог удивить экс-кандидатку.https://beztabu.net/novosti_t4952

https://beztabu.net/novosti_t4952 Говорят, Зеленский смог удивить экс-кандидатку.https://beztabu.net/novosti_t4952 Говорят, Зеленский смог удивить экс-кандидатку. ВЫБОРЫ: ВТОРОЙ ТУР 21 апреля состоялся второй тур президентских выборов. Победил Владимир Зеленский. Страна открыла новую страницу своей истории. Многие заговорили о реванше.

По их мнению Украину ожидает это...

ИНАУГУРАЦИЯ 20 мая экс-шоумен Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу. Было сказано много слов, сделано уйму заявлений и ….мемасиков. Новый президент вступил в должность...

И распустил парламент.

Получилось эффектно.