Лучшие сериальные МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка
2019 год был богат на сериалы. Последний сезон "Игры Престолов", "Очень странные дела", "Ведьмак"… И по каждому из них насобиралось немало мемов. Собрали для вас лучшие из них.
Да, куда же без нее! В общем погнали!
Многие были в шоке от участи Джона Сноу....
....и предпочли бы увидеть иной финал.
Но не нам выбирать...
Так что вот как-то так...
Кто-то только не любит этот сериал! И в особенности милашку Алексея.
"Твоя сладкая юношеская невинность - ЖИЗНЬ"
"Итак, ты видел, как все начиналось? Эта улыбка...Эта чертова улыбка"
"Ты красавчик - Ты отстой "
Ну и на забудем о самой нервной героине сериала.
Джойс Баерс в 1-2 сезоне: "Что случилось с моим мальчиком?"
Джойс Баерс в 3 сезоне: "Что случилось с моими магнитиками?"
МАНДАЛОРЕЦ
А теперь оставим Хоукинс и перенесемся в далекую-далекую галактику к малышу Йоде и неустрашимому наемнику.
Только посмотрите на эту прелесть!
Кое-кто видит в нем себя.
А кто-то Чебурашку.
А вот "Ведьмак" понравился далеко не всем. Многие фанаты были против политкорректности сериала.
Или нет?
Хотя скорее всего да.
Но легендарную песню поют все!
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