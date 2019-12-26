Лучшие сериальные МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка

2019 год был богат на сериалы. Последний сезон "Игры Престолов", "Очень странные дела", "Ведьмак"… И по каждому из них насобиралось немало мемов. Собрали для вас лучшие из них.

ИГРА ПРЕСТОЛОВ

Да, куда же без нее! В общем погнали!

Многие были в шоке от участи Джона Сноу....

....и предпочли бы увидеть иной финал.

Но не нам выбирать... Так что вот как-то так... ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА Кто-то только не любит этот сериал! И в особенности милашку Алексея. "Твоя сладкая юношеская невинность - ЖИЗНЬ" "Итак, ты видел, как все начиналось? Эта улыбка...Эта чертова улыбка"

"Ты красавчик - Ты отстой "

Ну и на забудем о самой нервной героине сериала.