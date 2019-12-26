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Лучшие сериальные МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка

18:57
Лучшие сериальные МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка - фото 1

2019 год был богат на сериалы. Последний сезон "Игры Престолов", "Очень странные дела", "Ведьмак"… И по каждому из них насобиралось немало мемов. Собрали для вас лучшие из них.

ИГРА ПРЕСТОЛОВ

Да, куда же без нее! В общем погнали!

Многие были в шоке от участи Джона Сноу....

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....и предпочли бы увидеть иной финал.
Лучшие сериальные МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка - фото 193436
Но не нам выбирать...
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Так что вот как-то так...
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ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА
Кто-то только не любит этот сериал! И в особенности милашку Алексея.
"Твоя сладкая юношеская невинность - ЖИЗНЬ"
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"Итак, ты видел, как все начиналось? Эта улыбка...Эта чертова улыбка"
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"Ты красавчик - Ты отстой "

Лучшие сериальные МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка - фото 193442
Ну и на забудем о самой нервной героине сериала.

Джойс Баерс в 1-2 сезоне: "Что случилось с моим мальчиком?"

Джойс Баерс в 3 сезоне: "Что случилось с моими магнитиками?"

Лучшие сериальные МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка - фото 193443

МАНДАЛОРЕЦ

А теперь оставим Хоукинс и перенесемся в далекую-далекую галактику к малышу Йоде и неустрашимому наемнику.

Только посмотрите на эту прелесть!

Лучшие сериальные МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка - фото 193445
Кое-кто видит в нем себя.
Лучшие сериальные МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка - фото 193448
А кто-то Чебурашку.
Лучшие сериальные МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка - фото 193449
ВЕДЬМАК
А вот "Ведьмак" понравился далеко не всем. Многие фанаты были против политкорректности сериала.
Лучшие сериальные МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка - фото 193450
Или нет?
Лучшие сериальные МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка - фото 193451

Хотя скорее всего да.

Лучшие сериальные МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка - фото 193452
Но легендарную песню поют все!
Лучшие сериальные МЕМЫ 2019: Ярчайшая подборка - фото 193454
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Новости Игра Престолов Ведьмак Мандалорец Очень странные дела Сериалы Мир
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