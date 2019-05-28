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Саакашвили летит в Украину: лучшие шутки и МЕМЫ

18:22
Саакашвили возвращается: сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 1
Саакашвили возвращается: сеть взорвалась МЕМАМИ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении гражданства Михаилу Саакашвилу. Сеть буквально взорвалась от шуток и мемов.

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Возвращение опального грузина на вторую (или третью после Нидерландов?) Родину будет выглядеть так.

Саакашвили летит в Украину: лучшие шутки и МЕМЫ - фото 181742
Вообще это довольно скандальная история.
Саакашвили летит в Украину: лучшие шутки и МЕМЫ - фото 181750
Украинцы в восторге.
Саакашвили летит в Украину: лучшие шутки и МЕМЫ - фото 181743
Яценюк наверное тоже.
Саакашвили летит в Украину: лучшие шутки и МЕМЫ - фото 181744
Есть мнение, для чего все это сделано на самом деле.
Саакашвили летит в Украину: лучшие шутки и МЕМЫ - фото 181746
Все уже в предвкушении....
.....хачапури.
Саакашвили летит в Украину: лучшие шутки и МЕМЫ - фото 181747
И новых скандалов.
Саакашвили летит в Украину: лучшие шутки и МЕМЫ - фото 181748
Будет жарко.
Саакашвили летит в Украину: лучшие шутки и МЕМЫ - фото 181749
Очень жарко.
Саакашвили летит в Украину: лучшие шутки и МЕМЫ - фото 181751
Ведь это ....
Саакашвили летит в Украину: лучшие шутки и МЕМЫ - фото 181756
Напомним, опальный политик Михаил Саакашвили снова стал гражданином Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
 
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