Саакашвили летит в Украину: лучшие шутки и МЕМЫ
Саакашвили возвращается: сеть взорвалась МЕМАМИ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении гражданства Михаилу Саакашвилу. Сеть буквально взорвалась от шуток и мемов.
Возвращение опального грузина на вторую (или третью после Нидерландов?) Родину будет выглядеть так.
Вообще это довольно скандальная история.
Украинцы в восторге.
Яценюк наверное тоже.
Есть мнение, для чего все это сделано на самом деле.
Все уже в предвкушении....
.....хачапури.
И новых скандалов.
Будет жарко.
Очень жарко.
Ведь это ....
Напомним, опальный политик Михаил Саакашвили снова стал гражданином Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
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