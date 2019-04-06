По и Зе сдали анализы: самые яркие МЕМЫ
По и Зе сдали анализы: самые яркие МЕМЫ
Не прошло и двух суток после вызова Порошенко на "мочевую битву", как дуэлянты стремглав побежали мочиться в баночку. Сеть взорвалась от восторга. Собрали для вас лучшие из мемов.
Порошенко принял вызов и сразу же начал поститься....
...чтобы смело совершить свое мокрое дело.
Страна замерла в ожидании.
И тут кандидаты наконец-то принялись за дело. Дуэль началась.
В качестве арбитра пригласили Тимошенко.
И как не прийти, когда на кону судьба державы ?
Честность "дебатов" превыше всего!
Тимошенко бдит.
Говорят, Зеленский смог удивить экс-кандидатку.
Врачи тоже остались довольны.
Но не обошлось без скандалов.
Напомним, в пятницу, 5 апреля, лидер президентской гонки не приехал на территорию стадиона. Вместо этого Зеленский отправился в фирму своего бизнес-партнера Андрея Пальчевского.
В пятницу, 5 апреля, лидер президентской гонки не приехал на территорию стадиона, куда сам же звал Петра Порошенко сдать анализы на предмет приема наркотиков. Вместо этого Зеленский отправился в фирму своего бизнес-партнера, российско-украинского бизнесмена Андрея Пальчевского.
https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
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