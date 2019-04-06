По и Зе сдали анализы: самые яркие МЕМЫ

По и Зе сдали анализы: самые яркие МЕМЫ

Не прошло и двух суток после вызова Порошенко на "мочевую битву", как дуэлянты стремглав побежали мочиться в баночку. Сеть взорвалась от восторга. Собрали для вас лучшие из мемов.

Порошенко принял вызов и сразу же начал поститься....

...чтобы смело совершить свое мокрое дело.

Страна замерла в ожидании.

И тут кандидаты наконец-то принялись за дело. Дуэль началась.