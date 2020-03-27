Лидер группы Rammstein заболел коронавирусом и заразил кучу русских

Линдеманн скатался в тур по России зараженным

В пятницу, 27 марта, стало известно о ряде известных людей, которых поразил китайский коронавирус. Среди них - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также артист Тилль Линдеманн.

Скандальный немецкий музыкант попал в реанимацию в одну из клиник Берлина после свего тура по России.

Еще 15 марта, в разгар пандемии, возможно уже заболевший Линдеманн выступал в Москве. Затем артиста и его группу видели в самолете Москва - Новосибирск, где 57-летний певец и его коллеги сильно кашляли. Впрочем, недомогание никак не помешало звезде выполнить свой долг и постараться заразить как можно больше русских.

В больницу Линдеманна доставили с очень высокой температурой сразу же по прилету из России. Так что в Германии певец заразу не разносил.

Сейчас, по данным источников издания Bild, состояние артиста тяжелое. Медики говорят о серьезной угрозе для его жизни.

Кроме того, сегодня стало известно и о болезни премьер-министра Британии Бориса Джонсона. 55-летний глава правительства объявил об этом на своей странице в Twitter.

Политик поведал о положительном тесте, а также заявил о том, что испытывает слабые симптомы и пребывает в самоизоляции на Даунинг-стрит.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Напомним, в Украине официально зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.