Лидер группы Rammstein заболел коронавирусом и заразил кучу русских
В пятницу, 27 марта, стало известно о ряде известных людей, которых поразил китайский коронавирус. Среди них - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также артист Тилль Линдеманн.
Скандальный немецкий музыкант попал в реанимацию в одну из клиник Берлина после свего тура по России.
Еще 15 марта, в разгар пандемии, возможно уже заболевший Линдеманн выступал в Москве. Затем артиста и его группу видели в самолете Москва - Новосибирск, где 57-летний певец и его коллеги сильно кашляли. Впрочем, недомогание никак не помешало звезде выполнить свой долг и постараться заразить как можно больше русских.
В больницу Линдеманна доставили с очень высокой температурой сразу же по прилету из России. Так что в Германии певец заразу не разносил.
Сейчас, по данным источников издания Bild, состояние артиста тяжелое. Медики говорят о серьезной угрозе для его жизни.
Кроме того, сегодня стало известно и о болезни премьер-министра Британии Бориса Джонсона. 55-летний глава правительства объявил об этом на своей странице в Twitter.
Политик поведал о положительном тесте, а также заявил о том, что испытывает слабые симптомы и пребывает в самоизоляции на Даунинг-стрит.
Напомним, в Украине официально зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.
Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.
Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной
Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.